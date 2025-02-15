Зеленський відреагував на заяву Келлога щодо Європи за столом переговорів

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має вирішувати, хто має бути за столом переговорів під час врегулювання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глава держави під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Подивимося. Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Проте він наголосив, що інтереси європейських країн буде враховано.

"Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", - сказав Келлог.



