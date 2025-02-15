Час настав. Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи
На тлі російської загрози Європі потрібні власні Збройні сили. І час для їх створення вже настав.
Як передає РБК-Україна, про це під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.
"Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти - заради себе і заради Європи - людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього", - зазначив Зеленський.
За його словами, Європа має стати самодостатньою та об'єднати свою силу з Україною.
Президент нагадав, що зараз українські захисники, яких підтримують інші країни, стримують Росію. Але зараз не можна виключати можливості того, що США може сказати Європі "ні" в питаннях, які їй загрожують.
"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені", - додав він.
Також глава держави звернувся до генсека НАТО Марка Рютте, зазначивши, що такі Збройні сили не стануть заміною Альянсу.
"Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним внеску Америки. І нам потрібен той самий підхід, коли йдеться про дипломатію - спільну роботу в ім'я миру", - уточнив він.
Попередження Зеленського для Європи
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що країнам Європи недостатньо військ для стримування Росії.
За його словами, Росія має 220 бойових бригад, тоді як Європа має лише 80. Тому в разі нападу росіяни можуть повністю окупувати Європу, якщо їй не допомагатиме Україна.
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