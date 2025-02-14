Сенатор Грем пропонує схему швидкого вступу України до НАТО: треба налякати Путіна
Україну станом на зараз не будуть приймати у НАТО. Однак у разі ще одного нападу російського диктатора Володимира Путіна, країна піде в НАТО дуже швидко.
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на панельну дискусію у Мюнхені.
Він наголосив, що треба подати сигнал Путіну, перш ніж він подумає щось зробити.
"Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він уже збожеволів, я думаю. Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями", - сказав Грем.
Він зазначив, що у президента України Володимира Зеленського "є зуби". Тобто, якщо країну озброїти, тоді російського диктатора чекає поразка.
"Якщо дати Ф-16, ATACMS і танки, українці битимуться. Давайте озброїмо президента України, давайте підпишемо угоду про мінерали і Путін програє", - заявив сенатор.
Також він зазначив, що історія з війною Росії проти України не повинна закінчитися погано, як в Афганістані. Він упевнений, що президент США Дональд Трамп цього не дозволить.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, що США ніколи не бачили і хотіли бачити Україну в НАТО. За його словами, це позиція не тільки Трампа, а й політика Штатів загалом.
Також Зеленський зазначив, що США не готові обговорювати інтеграцію України в Альянс, оскільки вважають, що це питання нібито і стало причиною вторгнення Росії в Україну.
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