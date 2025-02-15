ua en ru
Сб, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде

Субота 15 лютого 2025 20:35
UA EN RU
Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде Фото: Кіт Келлог, спецпредставник США по Україні та Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна сміливо боролась, але повномасштабна війна проти Російської Федерації (РФ) не завершиться перемогою, як у Другій світовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника США з питань України і Росії Кіта Келлога під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Давайте будемо чесними. Україна сміливо боролася. Перше, що треба зробити, – зупинити кровотечу, а далі - лікувати. Який би план не був, потрібно добре подумати… Якщо ви думаєте про перемогу, як у Другій світовій, то цього, напевно, не станеться", - заявив Келлог у відповідь на питання про те, чого саме бажає Вашингтон: завершення чи перемоги у війні.

"Мирний план" США

Після перемоги у президентських виборах адміністрація чинного голови Білого дому Дональда Трампа почала активно працювати над так званим "мирним планом" щодо врегулювання повномасштабної війни. Раніше республіканець неодноразово стверджував, що здатний зупинити бойові дії за добу, але пізніше все ж змінив свою риторику.

Як розповідав Келлог, саме Трамп представлятиме майбутній план. Водночас ЗМІ стверджують, що Штати призупинили розробку плану, щоб більше дізнатись думку європейських країн.

Також нещодавно Трамп пообіцяв, що Київ братиме участь у переговорах щодо завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Кіт Келлог Мирні переговори
NEWS
Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені
Путін не хоче миру, а Європі потрібна єдина армія. Про що сказав Зеленський у Мюнхені
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту