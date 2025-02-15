Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде

Україна сміливо боролась, але повномасштабна війна проти Російської Федерації (РФ) не завершиться перемогою, як у Другій світовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника США з питань України і Росії Кіта Келлога під час Мюнхенської конференції з безпеки .

"Давайте будемо чесними. Україна сміливо боролася. Перше, що треба зробити, – зупинити кровотечу, а далі - лікувати. Який би план не був, потрібно добре подумати… Якщо ви думаєте про перемогу, як у Другій світовій, то цього, напевно, не станеться ", - заявив Келлог у відповідь на питання про те, чого саме бажає Вашингтон: завершення чи перемоги у війні.

"Мирний план" США

Після перемоги у президентських виборах адміністрація чинного голови Білого дому Дональда Трампа почала активно працювати над так званим "мирним планом" щодо врегулювання повномасштабної війни. Раніше республіканець неодноразово стверджував, що здатний зупинити бойові дії за добу, але пізніше все ж змінив свою риторику.

Як розповідав Келлог, саме Трамп представлятиме майбутній план. Водночас ЗМІ стверджують, що Штати призупинили розробку плану, щоб більше дізнатись думку європейських країн.

Також нещодавно Трамп пообіцяв, що Київ братиме участь у переговорах щодо завершення війни.

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