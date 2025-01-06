Наступ ЗСУ в Курській області та велике інтерв'ю Зеленського: новини за вихідні

Український президент Володимир Зеленський дав майже тригодинне інтерв'ю американському блогеру та інтерв'юеру Лексу Фрідману. Тим часом Сили оборони атакували росіян в Курській області відразу на кількох напрямках.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Новий наступ ЗСУ в Курській області

В неділю, 5 січня, Сили оборони атакували росіян в Курській області відразу на кількох напрямках. Російські військкори почали заявляти про новий наступ Збройних сил України, який нібито націлений на захоплення Курської АЕС.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію на даній ділянці фронту.

Інтерв'ю Зеленського з Фрідманом

Під час подкасту президент надав глибокі відповіді на складні питання, розкриваючи українське бачення справедливого миру, яке є важливим для партнерських країн.

Президент також поділився думками про силу українського народу, джерела російської агресії та готовність працювати з новообраним президентом Дональдом Трампом та іншими партнерами задля досягнення надійного і тривалого миру.

Головні тези інтерв'ю:

Ми також писали, що під час інтерв'ю Зеленський вилаявся через те, що Захід не допоміг Україні перед вторгненням РФ.

В Керченській протоці загинули десятки дельфінів

В Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів. Причина - розлив мазуту, який виник в результаті затоплення танкерів РФ.

За словами науковців, основна частина китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи.

Детальніше про катастрофу та її наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Китаї поширюється новий вірус

Лікарні в Китаї переповнені людьми на тлі зростання числа випадків нового вірусу HMPV. Є побоювання, що він може стати причиною для нової епідемії, як COVID-19.

Відомо, що за останні кілька днів у Китаї стався раптовий сплеск респіраторних захворювань, що "нагадує людям про подібний сплеск під час COVID-19".

Обстріли Сумської області зросли у чотири рази з початку року

Голова Сумської ОДА Володимир Артюх наголосив, що на прикордонні Сумської області зафіксували значне збільшення кількості обстрілів. У порівнянні з минулим роком, їхня кількість зросла у чотири рази.

"Відверто скажу, що ми фіксуємо більше обстрілів. В чотири рази більше. Більше застосовуються FPV-дрони, яких торік взагалі не було, а сьогодні це вже більш як 130. Це КАБи, це "Шахеди", це безпілотники", - зауважив Артюх.

За його словами, лише за ці 5 днів нового року на території області уже зафіксовано більш як 300 обстрілів.

У Києві горіла квартира

За даними рятувальників, пожежа сталася в одній з квартир багатоповерхового будинку в Деснянському районі.

Під час розвідки рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Ще одна людина постраждала від вогню.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Поляк намагався за хабар вивезти з України лемурів

Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин через кордон. Чоловік, який це організував, запропонував хабар, щоб уникнути відповідальності.

"Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Після поглибленого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій, громадянин Польщі, не має на транспортування відповідних документів", - пояснили в ДПСУ.

У Києві немовля залишили у замкненій квартирі

Поліція Києва розшукує 16-річну матір, яка залишила немовля у замкненій квартирі. Поліцейські зауважили, що встановили особу матері, однак наразі розшукують її, а також встановлюють її родичів.