Наступление ВСУ в Курской области и большое интервью Зеленского: новости за выходные

Украинский президент Владимир Зеленский дал почти трехчасовое интервью американскому блогеру и интервьюеру Лексу Фридману. Тем временем Силы обороны атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Новое наступление ВСУ в Курской области

В воскресенье, 5 января, Силы обороны атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях. Российские военкоры начали заявлять о новом наступлении Вооруженных сил Украины, которое якобы нацелено на захват Курской АЭС.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации на данном участке фронта.

Интервью Зеленского с Фридманом

Во время подкаста президент предоставил глубокие ответы на сложные вопросы, раскрывая украинское видение справедливого мира, которое является важным для партнерских стран.

Президент также поделился мыслями о силе украинского народа, источниках российской агрессии и готовности работать с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и другими партнерами для достижения надежного и длительного мира.

Главные тезисы интервью:

Мы также писали, что во время интервью Зеленский выругался из-за того, что Запад не помог Украине перед вторжением РФ.

В Керченском проливе погибли десятки дельфинов

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По словам ученых, основная часть китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы.

Подробнее о катастрофе и ее последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

В Китае распространяется новый вирус

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"Откровенно скажу, что мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Это КАБы, это "Шахеды", это беспилотники", - отметил Артюх.

По его словам, только за эти 5 дней нового года на территории области уже зафиксировано более 300 обстрелов.

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Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

Поляк пытался за взятку вывезти из Украины лемуров

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"Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических лемуров и птиц. После углубленного осмотра микроавтобуса обнаружено, что водитель, гражданин Польши, не имеет на транспортировку соответствующих документов", - пояснили в ГПСУ.

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Полиция Киева разыскивает 16-летнюю мать, которая оставила младенца в запертой квартире. Полицейские отметили, что установили личность матери, однако сейчас разыскивают ее, а также устанавливают ее родственников.