Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках, - ЦПД

Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. У окупантів паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", - зазначив він.

Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.

Про успіхи українських сил на території Росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - констатував він.