Новий наступ? ЗСУ атакували РФ в Курській області: що відомо
Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках 5 січня. Російські воєнкори пишуть про новий наступ ЗСУ, націлений нібито на захоплення Курської АЕС.
РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент.
Близько 11:00 в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) повідомили про атаки Сил оборони позицій окупантів на кількох напрямках у Курській області.
"У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", - написав голова ЦПД Андрій Коваленко.
Дії Сил оборони на цьому напрямку не став приховувати і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - зазначив він.
Свою чергою, російські воєнкори заявили, що нібито українські війська ведуть наступ від міста Суджа в бік села Велике Солдатське та на північний схід від Суджі в районі села Руське Порічне і хутора Бердин.
Зазначимо, що Велике Солдатське знаходиться за 20 км на північному сході від зайнятої українськими військами Суджі і за 80 км у напрямку Курська.
Російські Telegram-канали пишуть, що нібито "українці зібрали в атаку шість бригад і наступають бронетанковими групами" у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне (Курська область).
Сили оборони наступають на декількох напрямках у Курській області (deepstatemap.live)
Пізніше росЗМІ заявили нібито про захоплення Бердина, а головною ціллю Сил оборони назвали нібито "захоплення" АЕС у Курчатові і це попри те, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна могла б захопити Курську АЕС, але не захотіла цього робити.
Втім, офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про те, що наразі відбувається на Курському напрямку, немає. У Росії також поки ситуацію не коментували, але відомо, що до Курська прибув заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.
Важливість Курської операції
Влітку президент Володимир Зеленський заявляв, що завдяки операції в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області, зокрема Сили оборони змогли створити буферну зону на території Росії.
Також раніше в своїх заявах президент допускав використання Курської операції для дипломатичних кроків. Днями Зеленський сказав, що Курська операція є сильним козирем для України і особливо це стосується країн Глобального Півдня.
Ситуація в Курській області
Українські військові почали наступ у Курській області на початку серпня 2024 року. Наприкінці літа повідомляли, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів у Курській області та взяли в полон майже 600 військових РФ.
У жовтні російські війська вирішили повернути під свій контроль населені пункти в Курській області, які відійшли під контроль України. Для цього, як розповідав президент України Володимир Зеленський, Росія перекинула на Курський напрямок близько 45 тисяч військових.
Уже в листопаді Reuters писало, що Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час операції, розпочатої в серпні.
Додамо, що в Курську область Кремль перекинув і війська КНДР, які залучили для участі у війні в Україні. Але це не зменшило втрат РФ на цьому напрямку. Буквально 4 січня стало відомо, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за останні два дні.
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