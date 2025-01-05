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Поляк намагався за хабар вивезти з України лемурів: деталі

Україна, Неділя 05 січня 2025 18:44
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Поляк намагався за хабар вивезти з України лемурів: деталі Фото: поляк намагався вивезти з України лемурів (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин через кордон. Чоловік, який це організував, запропонував хабар, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Після поглибленого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій, громадянин Польщі, не має на транспортування відповідних документів", - пояснили в ДПСУ.

За їх словами, щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро. Однак військовослужбовець відмовився від пропозиції та попередив порушника про кримінальну відповідальність.

Про інцидент вже повідомлено Національну поліцію.

Нагадаємо, що днями у пункті пропуску "Нижанковичі" у Львівській області прикордонники виявили у підлокітнику автомобіля 61 золотий злиток.

Орієнтовна вартість вилученого - 6 млн гривень.

Крім того, ми розповідали, як українка "забула" задекларувати ввезені прикраси. Прикордонники під час перевірки виявили комерційну партію прикрас на мільйони гривень.

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ДПСУ Прикордонна служба
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