Поляк намагався за хабар вивезти з України лемурів: деталі
Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин через кордон. Чоловік, який це організував, запропонував хабар, щоб уникнути відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
"Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Після поглибленого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій, громадянин Польщі, не має на транспортування відповідних документів", - пояснили в ДПСУ.
За їх словами, щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро. Однак військовослужбовець відмовився від пропозиції та попередив порушника про кримінальну відповідальність.
Про інцидент вже повідомлено Національну поліцію.
Нагадаємо, що днями у пункті пропуску "Нижанковичі" у Львівській області прикордонники виявили у підлокітнику автомобіля 61 золотий злиток.
Орієнтовна вартість вилученого - 6 млн гривень.
Крім того, ми розповідали, як українка "забула" задекларувати ввезені прикраси. Прикордонники під час перевірки виявили комерційну партію прикрас на мільйони гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.