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Через затоплення танкерів в Керченській протоці загинули десятки дельфінів

Крим, Неділя 05 січня 2025 17:37
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Через затоплення танкерів в Керченській протоці загинули десятки дельфінів Ілюстративне фото: через затоплення танкерів в Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів. Причина - розлив мазуту, який виник в результаті затоплення танкерів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfacenter.

Вчора в окупованому Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації. За даними науково-екологічного Центру порятунку дельфінів "Дельфа", з моменту надзвичайної ситуації у регіоні було зафіксовано 61 загиблого китоподібного.

"З них 32 особини, які загинули після 15 грудня, загибель яких найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Решта загинули до НС - зовсім старі тіла", - зазначили в центрі.

За словами науковців, основна частина китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи.

"Судячи зі стану тіл, найімовірніше, основна частина цих китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Постраждали здебільшого азовки, які завжди були найбільш уразливими китоподібними", - додали фахівці.

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Ба більше, є інформація, що мазут може досягти Азовського моря.

Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що днями у Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами.

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