Через затоплення танкерів в Керченській протоці загинули десятки дельфінів

В Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів. Причина - розлив мазуту, який виник в результаті затоплення танкерів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfacenter .

Вчора в окупованому Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації. За даними науково-екологічного Центру порятунку дельфінів "Дельфа", з моменту надзвичайної ситуації у регіоні було зафіксовано 61 загиблого китоподібного.

"З них 32 особини, які загинули після 15 грудня, загибель яких найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Решта загинули до НС - зовсім старі тіла", - зазначили в центрі.

За словами науковців, основна частина китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи.

"Судячи зі стану тіл, найімовірніше, основна частина цих китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Постраждали здебільшого азовки, які завжди були найбільш уразливими китоподібними", - додали фахівці.