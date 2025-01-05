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Обстріли Сумської області зросли у чотири рази, - глава ОВА

Сумська область, Неділя 05 січня 2025 17:08
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Обстріли Сумської області зросли у чотири рази, - глава ОВА Фото: голова Сумської ОДА Володимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Артюх наголосив, що в прикордонні Сумської області зафіксували значне збільшення кількості обстрілів. У порівнянні з минулим роком, їхня кількість зросла у чотири рази.

"Відверто скажу, що ми фіксуємо більше обстрілів. В чотири рази більше. Більше застосовуються FPV-дрони, яких торік взагалі не було, а сьогодні це вже більш як 130. Це КАБи, це "Шахеди", це безпілотники", - зауважив Артюх.

Водночас глава ОВА відзначив українських захисників, які продовжують професійно виконувати свої обов’язки, зменшуючи наслідки обстрілів і забезпечуючи безпеку цивільного населення в регіоні.

"Я маю відзначити професійні дії наших сил ППО, вони працюють досить ефективно", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора, 4 січня, РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області.

Надвечір стало відомо, що кількість поранених внаслідок російського обстрілу досягла десяти людей, черед яких були й діти.

Ми також повідомляли, що 3 січня російська армія атакувала дроном Суми. Росіяни використали "Шахеди" зі шрапнеллю.

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