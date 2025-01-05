Зеленський: спочатку гарантії від Трампа, а вже потім переговори з росіянами
Український президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатися переговори з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента американському журналісту Лексу Фрідману.
Фрідман у розмові з українським президентом сказав, що мріє, що 25 січня Зеленський, Трамп та Путін сядуть за стіл переговорів та домовляться про припинення вогню та сильні гарантії безпеки, а потім підпишуть договір.
"Я думаю, 25 січня або в інший день ми (мова про Україну - ред.) сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - відповів йому Зеленський.
Президент підкреслив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.
"І тільки так, а не просто відразу сіли втрьох", - додав він.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді президента США він хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
Примітно, що ще перед виборами Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні за 24 години.
Однак Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів. Ба більше, президент України наголосив, що Путін знаходитиме причини утримуватися від діалогу, поки не погодяться на його умови.
Водночас днями Зеленський розповів, на що очікувати Україні після інавгурації Трампа.
Зауважимо, що раніше в сьогоднішньому інтерв'ю Зеленський зауважив, що Трамп може бути першим лідером, який після повномасштабного вторгнення Росії відвідає Україну, прилетівши в країну літаком.
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