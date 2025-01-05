У Києві горіла квартира: загинули двоє людей
У Деснянському районі Києва відбулась пожежа у квартирі. В результаті нещасного випадку загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
За даними рятувальників, пожежа сталася в одній з квартир багатоповерхового будинку на вулиці Ореста Левицького в Деснянському районі.
Під час розвідки рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Ще одна людина постраждала від вогню.
Ліквідація пожежі ускладнювалась через запаркованість території та захаращеність квартири, де виникло загоряння.
Однак наразі пожежу вже ліквідовано.
Нагадаємо, що днями у курортній Ворохті Івано-Франківської області сталася пожежа у санаторії. З будівлі евакуювали понад 100 осіб.
РБК-Україна також повідомляло, що під Києвом спалахнула пожежа у новорічну ніч. Рятувальники повідомили про загибель двох осіб.
Також, як відомо, росіяни у новорічну ніч запускали по Україні дрони. У Києві впали уламки, це призвело до пожеж та руйнувань. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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