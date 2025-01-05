У Києві горіла квартира: загинули двоє людей

Фото: у Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини (facebook.com DSNSKyiv)

У Деснянському районі Києва відбулась пожежа у квартирі. В результаті нещасного випадку загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.