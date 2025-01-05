ua en ru
Нд, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Це не я, це Путін". Зеленський розповів, як Лукашенко вибачавсь за учать Білорусі у війні

Україна, Неділя 05 січня 2025 22:09
UA EN RU
"Це не я, це Путін". Зеленський розповів, як Лукашенко вибачавсь за учать Білорусі у війні Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко вибачився за випущені з його території ракети. Він заявив, що все робив російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману.

Зеленський розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення мав телефонну розмову з самопроголошеним лідером Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко перепрошував за запуски ракет із території Білорусі.

"Він казав, що "це не я, з моєї території пускав ракети Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він вибачався, він казав: "Повєрь Володя, це не я, я йому казав, не треба, це було без мене", - пояснив Зеленський.

Президент України наголосив, що відповів Лукашенку, назвавши його таким самим вбивцею, як і Путін.

Лукашенко, своєю чергою, заявив, що "не можна воювати з росіянами" і навіть пропонував завдати удару по нафтопереробному заводу, який, за його словами, багато для нього значить

"Зрозумій, не можна воювати з росіянами". Кажу йому, як ти допустив? Він каже: "Ну добре, вдар по НПЗ, ти ж знаєш, як він багато для мене значить". Я йому кажу: "Ти про що кажеш?", - розповів президент України.

Нагадаємо, що Лукашенко активно підтримує дії Росії у війні проти України. Він надав територію своєї країни для розміщення російських військ, що використовують її як плацдарм для атак на Україну.

Саам Лукашенко неодноразово заявляв про свою солідарність з Москвою, називаючи війну "спеціальною військовою операцією" та виправдовуючи агресію Росії.

Зауважимо також, що сьогодні стало відомо про те, що Лукашенко звернувся до Володимира Путіна з проханням, розмістити на території Білорусі ракетний комплекс "Орєшнік".

Однак варто зазначити, що попри це, білоруські війська безпосередньо не беруть участі у бойових діях на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Новий наступ? ЗСУ атакували РФ в Курській області: що відомо
Новий наступ? ЗСУ атакували РФ в Курській області: що відомо
DAILY
Абдул-Хакім Шишані: Багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає, коли Путін піде
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Абдул-Хакім Шишані: Багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає, коли Путін піде