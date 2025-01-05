ua en ru
Нд, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп може першим прилетіти в Україну на літаку, - Зеленський

Неділя 05 січня 2025 21:30
UA EN RU
Трамп може першим прилетіти в Україну на літаку, - Зеленський Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп може бути першим лідером, який відвідає Україну, прилетівши в країну літаком. Це було б символічно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману.

"Війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно", - заявив Зеленський у тригодинній бесіді.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні не працюють аеропорти і не здійснюються цивільні або будь-які ще перельоти. Винятком є військова авіація, пілоти якої працюють на захист країни.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україна представила карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Пізніше в листопаді страховики визначили, що 2025 року Україна може відкрити аеропорт у Львові. Він може бути першим аеропортом у країні, який відновить авіасполучення з 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Новий наступ? ЗСУ атакували РФ в Курській області: що відомо
Новий наступ? ЗСУ атакували РФ в Курській області: що відомо
DAILY
Абдул-Хакім Шишані: Багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає, коли Путін піде
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Абдул-Хакім Шишані: Багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає, коли Путін піде