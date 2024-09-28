Місто-музей: найкрасивіші місця Венеції, які неодмінно варто відвідати

Венецію багато хто називає містом-музеєм. І це не дивно, адже практично кожна будівля італійського міста є певною визначною пам'яткою.

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Гранд-канал

Гранд-канал - найвідоміший канал Венеції на острові Ріальто. Є одним з головних транспортних шляхів міста довжиною 4 км.

Тут курсує безліч прогулянкових суден, звідки можна побачити місто у всій красі. Уздовж берегів розташовані найкрасивіші палаццо, старовинні церкви та мальовничі маєтки.

Найкращий спосіб оглянути всі красоти міста з води - покататися на річковому трамваї.

Фото: Гранд-канал (wikipedia.org)

Площа Святого Марка

Площа Святого Марка - головна міська площа Венеції.Вона давно вже стала символом міста. Тут знаходяться головні пам’ятки Венеції та відбуваються всі культурні події.

Площу прикрашають дві вежі - Святого Марка та Святого Теодора. Верхи цих веж чудово видно з різних точок міста.

У зв’язку з географічним положенням Венеції, площу час від часу затоплює.

Фото: Площа Святого Марка (wikipedia.org)

Собор Святого Марка

Собор (базиліка) Святого Марка - це соборна церква Римсько-католицької архиєпархії Венеції. Це також головний собор міста, що є прикладом рідкісної візантійської архітектури в Західній Європі.

Розташовується собор на площі Святого Марка, поряд з Палацом дожів.

Усередині собор не менш цікавий, ніж зовні. Саме тут зберігаються мощі апостола Марка, покровителя міста. А ще тут можна побачити багато предметів мистецтва, привезених у Венецію ще в часи хрестових походів.

Головна цінність - золотий вівтар з 80 ікон, прикрашених золотом і дорогоцінним камінням. На його виготовлення пішло майже п'ять століть.

Собор Святого Марка (фото з мережі)

Палац дожів

Палац дожів - пам'ятка італійської готичної архітектури у Венеції.

Ця головна будівля Венеції була насамперед резиденцією дожів республіки. У палаці засідали Велика рада і сенат, працював Верховний суд і вершила свої справи таємна поліція.

Зараз палац приваблює туристів багатими інтер'єрами, величними залами й, звичайно, незліченною кількістю шедеврів живопису.

Фото: Палац дожів (wikipedia.org)

Міст Ріальто

Міст Ріальто - міст через Гранд-канал в районі Ріальто у Венеції. Він є першим і найдавнішим мостом через канал. Спочатку був дерев'яним.

У 1444 році міст обвалився. Відбудований знову з дерева, він набув вбудованого механізму, що дозволяв розводити міст для проходу суден.

Міст складається з однієї арки завдовжки 28 метрів. Він побудований в найвужчому місці Гранд-каналу. Міст спирається на 12 тисяч паль, вбитих в дно лагуни. На мосту розташовано 24 крамниці, розділені в центрі двома арками.

Повз нього пропливають всі прогулянкові судна, щоб туристи змогли зробити фотографії на пам’ять.

Фото: Міст Ріальто (wikipedia.org)

Собор Санта-Марія-Глоріоза-дей-Фрарі

Собор Санта-Марія-Глоріоза-дей-Фрарі - один з найвідоміших і знаменитіших соборів у Венеції. Розташований в районі Сан-Поло на однойменній площі.

При будівництві собору використовувалося кілька стилів: візантійський, венеціанський та готичний. Для розпису стін та прикраси внутрішніх інтер’єрів були запрошені найкращі на той час майстри.

Собор Санта-Марія-Глоріоза-дей-Фрарі (фото з мережі)

Собор Санта-Марія-делла-Салюте

Собор Санта-Марія-делла-Салюте розташований на Гранд-каналі в районі Дорсодуро навпроти Палацу дожів. Виконаний у стилі бароко і є одним з архітектурних шедеврів бароко.

Побудований собор на честь позбавлення міста від епідемії чуми 1630-1631 років, яка забрала близько 100 тисяч життів.

Собор вражає своєю зовнішньою красою і внутрішнім оздобленням - тут безліч чудових мозаїк, ікон і статуй і, звичайно, картин.

Собор Санта-Марія-делла-Салюте (фото з мережі)

Палац Ка-д’Оро

Ка-д'Оро є одним з більш старих і найкрасивіших палаців на Гранд-каналі у Венеції. Друга назва палацу - "Золотий будинок", оскільки при первинній обробці було використано сусальне золото. Також при обробці використовувалися кіновар і ультрамарин.

Сьогодні це чудо архітектури також приваблює відвідувачів - не лише красою своїх фасадів, але і багатою колекцією творів мистецтва, що зберігається в його стінах.

Палац Ка-д’Оро (фото з мережі)

Палац Контаріні-дель-Боволо

Палац Контаріні-дель-Боволо - палац у Венеції, в районі Сан-Марко. Він був побудований в 1499 році для П'єтро Контаріні.

Родзинкою палацу вважаються гвинтові сходи, що ведуть на балкони, з яких відкривається панорамний краєвид на місто.

Палац Контаріні-дель-Боволо (фото з мережі)