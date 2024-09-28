Город-музей: самые красивые места Венеции, которые непременно стоит посетить

Венецию многие называют городом-музеем. И это не удивительно, ведь практически каждое здание итальянского города является достопримечательностью.

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Гранд-канал

Гранд-канал - самый известный канал Венеции на острове Риальто. Является одним из главных транспортных путей города протяженностью 4 км.

Здесь курсирует множество прогулочных судов, откуда можно увидеть город во всей красе. Вдоль берегов расположены красивейшие палаццо, старинные церкви и живописные поместья.

Лучший способ осмотреть все красоты города из воды - прокатиться на речном трамвае.

Фото: Гранд-канал (wikipedia.org)

Площадь Святого Марка

Площадь Святого Марка - главная городская площадь Венеции. Она давно уже стала символом города. Здесь находятся главные достопримечательности Венеции и проходят все культурные события.

Площадь украшают две башни - Святого Марка и Святого Теодора. Верха этих башен прекрасно видно с разных точек города.

В связи с географическим положением Венеции, площадь время от времени затапливает.

Фото: Площадь Святого Марка (wikipedia.org)

Собор Святого Марка

Собор (базилика) Святого Марка - это соборная церковь Римско-католической архиепархии Венеции. Это также главный собор города, являющийся примером редкой византийской архитектуры в Западной Европе.

Расположен собор на площади Святого Марка, рядом с Дворцом дожей.

Внутри собор не менее интересен, чем снаружи. Именно здесь хранятся мощи апостола Марка, покровителя города. А еще здесь можно увидеть многие предметы искусства, привезенные в Венецию еще во времена крестовых походов.

Главная ценность - золотой алтарь из 80 икон, украшенных золотом и драгоценными камнями. На его изготовление ушло около пяти веков.

Собор Святого Марка (фото из сети)

Дворец дожей

Дворец дожей - памятник итальянской готической архитектуры в Венеции.

Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция.

Сейчас дворец привлекает туристов богатыми интерьерами, величественными залами и, конечно, бесчисленным количеством шедевров живописи.

Фото: Дворец дожей (wikipedia.org)

Мост Риальто

Мост Риальто - мост через Гранд-канал в районе Риальто в Венеции. Он является первым и самым древним мостом через канал. Первоначально был деревянным.

В 1444 году мост обрушился. Отстроенный снова из дерева, он приобрел встроенный механизм, позволявший разводить мост для прохода судов.

Мост состоит из одной арки длиной 28 метров. Он построен в самом узком месте Гранд-канала. Мост опирается на 12 тысяч свай, вбитых в дно лагуны. На мосту расположено 24 магазина, разделенных в центре двумя арками.

Мимо проплывают все прогулочные суда, чтобы туристы смогли сделать фотографии на память.

Фото: Мост Риальто (wikipedia.org)

Собор Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари

Собор Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари - один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции. Расположен в районе Сан-Поло на одноименной площади.

При строительстве собора использовалось несколько стилей: византийский, венецианский и готический. Для росписи стен и украшения внутренних интерьеров были приглашены лучшие мастера.

Собор Санта-Мария-Глориоза-дей-Фрари (фото из сети)

Собор Санта-Мария-делла-Салюте

Собор Санта-Мария-делла-Салюте расположен на Гранд-канале в районе Дорсодуро напротив Дворца дожей. Выполненный в стиле барокко и один из архитектурных шедевров барокко.

Построен собор в честь избавления города от эпидемии чумы 1630-1631 годов, которая забрала около 100 тысяч жизней.

Собор поражает своей внешней красотой и внутренней отделкой - здесь множество великолепных мозаик, икон и статуй и, конечно, картин.

Собор Санта-Мария-делла-Салюте (фото из сети)

Дворец Ка-д'Оро

Ка-д'Оро является одним из самых старых и красивых дворцов на Гранд-канале в Венеции. Второе название дворца - "Золотой дом", поскольку при первичной отделке было использовано сусальное золото. Также при обработке использовались киноварь и ультрамарин.

Сегодня это чудо архитектуры также привлекает посетителей - не только красотой своих фасадов, но и богатой коллекцией произведений искусства, хранящейся в его стенах.

Дворец Ка-д'Оро (фото из сети)

Дворец Контарини-дель-Боволо

Дворец Контарини-дель-Боволо - дворец в Венеции, в районе Сан-Марко. Он был построен в 1499 году для Пьетро Контарини.

Изюминкой дворца считается винтовая лестница, ведущая на балконы, с которой открывается панорамный вид на город.

Дворец Контарини-дель-Боволо (фото из сети)