ua en ru
Нд, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Я балотуватимуся у президенти у разі проведення виборів під час війни, - Зеленський

20:36 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Я балотуватимуся у президенти у разі проведення виборів під час війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Володимир Зеленський буде брати участь у виборах президента України, якщо вони відбуватимуться в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NBC News.

Американська журналістка поцікавилася в глави держави, яким би було його рішення, якщо б нові президентські вибори проходили на тлі війни з Росією.

За словами Зеленського, він точно брав би в них участь, оскільки є відповідальним за долю країни, поки триває російська агресія.

"Якщо це відбудеться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Тому що я повинен захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни", - наголосив Зеленський.

Що важливо розуміти, глава держави вже неодноразово заявляв, що готовий провести вибори в Україні, якщо російський диктатор Володимир Путін виконає його вимогу.

"Передайте Путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звісно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу - саме українського народу", - заявив Зеленський.

Однак Москва одразу відкинула цю вимогу президента України.

"Але 60 діб, які вимагає Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а щоб зібратися з силами, залікувати рани й продовжити війну, - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

До речі, нещодавно Зеленський пояснив, чи збирається йти у відставку.

А в Інституті вивчення війни (ISW) попередили: Росія користується тим, що Україна під час війни не може проводити вибори, і затягує переговори.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
Новини
Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів
Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів