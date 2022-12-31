Внаслідок удару по Києву пошкоджено Палац Україна (фото)
Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац Україна. В офісі президента показали фото будівлі після атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
"Зазвичай у ці дати там батьки з дітьми напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це не що інше як терор", - написав Тимошенко.
Фото: наслідки обстрілу центру Києва, Палац Україна (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Як відомо, сьогодні російські війська знову масовано атакували ракетами українські міста. Зокрема, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві, зокрема по готелю у центрі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.
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