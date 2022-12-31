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Ракетна атака на Київ: поранено 20 людей, більше половини з них - госпіталізовано

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Київ, Субота 31 грудня 2022 16:20
Ракетна атака на Київ: поранено 20 людей, більше половини з них - госпіталізовано Фото: ракетна атака на Київ: поранено 20 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю України поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що пошкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.

Оновлено (16:39)

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону зазначив, що внаслідок ракетної атаки по Києву постраждало 22 особи. Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару загинув чоловік, але, за оновленими даними, стало відомо, що загинула молода жінка.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову завдали масованого удару по українських містах. Зокрема, у Києві пошкоджено готель у центрі, а також Палац Україна.

Також повідомлялося, що українські захисники знищили сім ворожих повітряних цілей над Києвом під час чергового масованого удару росіян 31 грудня.

Детальніше про ситуацію в Києві та інших областях - читайте за посиланням.

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