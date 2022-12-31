Ракетна атака на Київ: поранено 20 людей, більше половини з них - госпіталізовано

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на столицю України поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко. Він також зазначив, що пошкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає. Оновлено (16:39) Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону зазначив, що внаслідок ракетної атаки по Києву постраждало 22 особи. Спочатку повідомлялося, що внаслідок удару загинув чоловік, але, за оновленими даними, стало відомо, що загинула молода жінка.