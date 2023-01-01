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Чи візьме Росія оперативну паузу на Бахмутському напрямку: відповідь військових

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Бахмут, Неділя 01 січня 2023 13:45
Чи візьме Росія оперативну паузу на Бахмутському напрямку: відповідь військових Фото: керівництво РФ не дозволить окупантам взяти паузу на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи. Проте керівництво РФ не дозволить своїй армії цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що активні бойові дії поблизу Бахмута тривають понад п'ять місяців. Окупаційні війська, які невпинно штурмують позиції ЗСУ, потребують паузи.

"Вони (російські війська - ред.), можливо, й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють. Але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Відтак, вони заручники цього і змушені продовжувать цей конвеєр смерті", - пояснив Череватий.

За його словами, Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Ворог кидає на передову завербованих в'язнів, найманців з ПВК та мобілізованих.

Нагадаємо, за словами начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, росіяни хочуть будь-якими методами захопити Бахмут, оскільки це б відкрило б шляхи на інші опорні пункти на сході.

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