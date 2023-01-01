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Війська РФ обстріляли Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені

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Запоріжжя, Неділя 01 січня 2023 17:20
Війська РФ обстріляли Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені Фото: війська РФ обстріляли Оріхів Запорізької області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 1 січня, обстріляли Оріхів Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні привітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, троє поранені. Земля пухом загиблому. Співчуття рідним і близьким. Швидше одужання пораненим", - йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Раніше ми писали, що в Оріхові Запорізької області через постійні обстріли росіян залишилося близько 15% цивільного населення.

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли Оріхів Запорізької області. Внаслідок прямого влучення за пунктом видачі гумдопомоги загинула людина, ще двоє отримали поранення.

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