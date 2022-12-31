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Окупанти обстріляли конвой з гумдопомогою для жителів Луганської області

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Субота 31 грудня 2022 13:25
Окупанти обстріляли конвой з гумдопомогою для жителів Луганської області Фото: окупанти обстріляли конвой з гумдопомогою для жителів Луганської області (facebook.com/policeLG)
Автор: Іван Носальський

У Луганській області російські війська вдарили по поліцейських та волонтерах, які везли жителям деокупованих населених пунктів гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області у Facebook.

Як зазначають правоохоронці, гумконвой, який складався з батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Луганській області, представників благодійної організації "Nova Ukraine" та громадської організації "Парк та особливі друзі", потрапив під ворожий обстріл під час в'їзду до села Невське.

Фото: поліцейські та волонтери, які доставляли гумдопомогу (facebook.com/policeLG)

"На щастя, все обійшлося і мешканцям Луганської області було доставлено необхідні речі та продовольство", - сказано у повідомленні поліції.

Їм доставили продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корм для свійських тварин, а також сірники, свічки, скотч та плівка, необхідні місцевим у холодну пору року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька тижнів тому російські окупанти обстріляли авто рятувальників, які везли гуманітарну допомогу жителям Бахмута.

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