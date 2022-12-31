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Буданов розповів, коли Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів

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Субота 31 грудня 2022 12:05
Буданов розповів, коли Росія зіткнеться з дефіцитом боєприпасів Фото: Кирил Буданов, начальник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку війни Російська Федерація обмежила кількість використання боєприпасів втричі. Вже до березня ворог зіткнеться з дефіцитом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Як пояснив Буданов, якби не допомога Україні в березні, нашим героям не було б чим стріляти.

"Засоби ураження були б, а боєприпаси - відсутні. Й весь цей час ми боремось з цією проблемою, виробництвом у нас нових, налагодження потужностей виробництва за кордоном, спроби купити, забезпечити себе боєприпасами. Це найголовніша проблема, ця проблема гостріша ніж нестача бойової техніки", - відзначив начальник ГУР МО.

За словами Буданов, Росія, зі свого боку, не розраховувала на довготривалу війну й з початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щоденно. Водночас ця цифра вже впала до 19-20 тисяч одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тисяч.

Паритетність між Україною та Росією полягає у тому, що наша країна й надалі отримуватиме боєприпаси від західних союзників та вироблятиме свої, а ворог - найближчим часом зіштовхнеться з дефіцитом.

"Росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан", - зауважив Буданов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Буданова у Росії залишилось близько 150 ракет, яких вистачить на дві масовані атаки по Україні.

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