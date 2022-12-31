Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка .

Внаслідок атаки поліцейський отримав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

"В руках поліцейської з "Білих янголів" - майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими", - написав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вночі вдарили по військовому містечку у Чернігівській області. Ймовірно, вони били балістичною ракетою "Іскандер".

Окрім того, 29 грудня росіяни завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, одна людина постраждала.

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