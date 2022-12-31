Відкриваються два напрямки. Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної
Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом для Луганської області. Після звільнення цього міста для ЗСУ можуть відкритися відразу два напрямки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
"Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги", - пояснив він.
З іншого боку, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області - Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування ЗСУ на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.
Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що звільнення Кремінної та Сватового є важливим не лише стратегічним, а й моральним фактором.
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