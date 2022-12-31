Росіяни випустили сьогодні понад 20 ракет по Україні: скільки збила ППО

Сьогодні, 31 грудня, під час російської атаки зі сторони Росії було випущено більше як 20 ракет, українськими силами ППО було збито 12 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного в Telegram.

Залужний розповів, що сьогодні Російська Федерація вкотре завдала масованого ракетного удару по території України, в ході якого з російської сторони було випущено більш як 20 ракет.

"Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - пояснив він.

Проте головнокомандувач заявив, що 12 ракет було знищено засобами протиповітряної оборони України. Зокрема :