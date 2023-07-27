Масований обстріл України та продовження санкцій ЄС проти Росії: новини за 26 липня

Російські окупанти намагалися ввечері вдарити по Україні за допомогою ракет. Тим часом, Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на шість місяців.

Більш детально про те, що сталося у середу, 26 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою ракет, 36 із них збили

Російські окупанти ввечері запустили крилаті ракети по Україні з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 крилатих ракет ворога, серед яких 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини

Посли Євросоюзу на шість місяців продовжили антиросійські санкції, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.

"Посли країн ЄС домовилися про відновлення обмежувальних заходів у зв'язку з територіальною цілісністю України", - йдеться у повідомленні іспанського головування у Європейській раді.

Екс-нардепу від ОПЗЖ Рабіновичу оголосили підозру у держзраді

Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ оголосили підозру у державній зраді. Йдеться про Вадима Рабіновича.

За даними слідства, екс-нардеп поширював серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Зеленський заявив про посилення нашої ППО: направлять туди, де найбільше потрібно

Систему протиповітряної оборони України посилять. Допомога направлять у ті регіони, які наразі найбільше потребують захисту, розповів президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.

Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водія заарештували

Водія, який вночі 25 липня влаштував смертельну ДТП на блокпосту в Києві, було заарештовано.

Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

В Україні повернули довоєнні податки Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОП та повернення 5%.

Більш детально про положення закону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.