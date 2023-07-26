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Росія готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря, - Міноборони

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Середа 26 липня 2023 14:55
Росія готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря, - Міноборони Ілюстративне фото: Росія готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Повідомляється, що після виходу країни-агресора із "зернової угоди", збройні сили загарбників активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.

Зокрема, окупанти відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.

"Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - сказано у повідомленні.

При цьому загарбники продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.

Вихід Росії з "зернової угоди"

Минулого тижня у Кремлі заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після цього Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, окупанти завдають ракетних ударів по Одесі та області.

При цьому міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що РФ може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі.

До того ж, у британській розвідці повідомили, що країна-агресор направила корвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі.

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