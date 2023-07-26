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Окупанти прицільно вдарили по будинку під Херсоном: є жертва

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Херсон, Середа 26 липня 2023 09:30
Окупанти прицільно вдарили по будинку під Херсоном: є жертва Фото: окупанти прицільно вдарили по будинку під Херсоном, є жертва (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти з артилерії влаштували обстріл села Антонівка, що в Херсонському районі. Ворог прицільно вдарив по житловому будинку, загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 25 липня, близько 22:40 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Антонівка Херсонського району.

"Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, травми, несумісні із життям, отримала жінка. Її чоловік отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Антонівки Херсонської області (t.me/pgo_gov_ua)

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти на лінії фронту на Херсонщині. Зокрема, під ударом знаходиться і село Антонівка, що у Херсонському районі. Наприклад, до цього, 30 червня, під час обстрілу Антонівки постраждали троє людей, серед них одна дитина. А в березні під час атаки на Антонівку було пошкоджено будинки та церкву.

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