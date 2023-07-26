Вертоліт та майже 500 окупантів: втрати РФ у війні за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 8136 (+5) од,
- артилерійських систем - 4727 (+22) од,
- РСЗВ - 698 од,
- засоби ППО - 457 (+3) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16),
- крилаті ракети - 1307 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7211 (+17) од,
- спеціальна техніка - 708 (+5).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби на фронтах в Україні сталося 26 бойових зіткнень. ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
При цьому, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ за останню добу продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, а в районі Бахмута також досягли тактично важливих успіхів. При цьому ЗСУ під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.