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Вертоліт та майже 500 окупантів: втрати РФ у війні за добу

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Україна, Середа 26 липня 2023 08:21
Вертоліт та майже 500 окупантів: втрати РФ у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 26 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4177 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 8136 (+5) од,
  • артилерійських систем - 4727 (+22) од,
  • РСЗВ - 698 од,
  • засоби ППО - 457 (+3) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16),
  • крилаті ракети - 1307 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7211 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 708 (+5).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах в Україні сталося 26 бойових зіткнень. ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ за останню добу продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, а в районі Бахмута також досягли тактично важливих успіхів. При цьому ЗСУ під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських окупантів.

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