Вертоліт та майже 500 окупантів: втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4177 (+3) од,

бойових броньованих машин - 8136 (+5) од,

артилерійських систем - 4727 (+22) од,

РСЗВ - 698 од,

засоби ППО - 457 (+3) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 311 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16),

крилаті ракети - 1307 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7211 (+17) од,

спеціальна техніка - 708 (+5). Ситуація на фронті За даними Генштабу, минулої доби на фронтах в Україні сталося 26 бойових зіткнень. ЗСУ знищили ворожий вертоліт Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ за останню добу продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, а в районі Бахмута також досягли тактично важливих успіхів. При цьому ЗСУ під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських окупантів.