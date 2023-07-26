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Вечірня атака РФ: українські захисники знищили 36 ракет

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Україна, Середа 26 липня 2023 21:45
Вечірня атака РФ: українські захисники знищили 36 ракет Ілюстративне фото: українські захисники знищили 36 ракет під час атаки росіян (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 26 липня, увечері знищили 36 крилатих ракет, якими росіяни намагалися атакувати нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука в Telegram.

"Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555", - написав Олещук.

За інформацією Повітряних сил, ракети запустили вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. По маршруту слідування ракет працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувачі і не тільки.

У Повітряних силах нагадали, що близько 19:00 було зафіксовано запуск чотирьох гіперзвукових ракет "Кинжал" у напрямку Хмельницької області. Наслідки цієї атаки досі уточнюються.

Масована атака окупантів

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з пуском крилатих ракет росіян, які здійснили за допомогою авіації з району Каспійського моря.

Пізніше також стало відомо і про спробу атаки гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які ворог запустив з винищувачів МіГ-31К.

Після цього у мережі з'явилися повідомлення про вибухи на Хмельниччині. В ОВА підтвердили тільки роботу систем протиповітряної оборони в регіоні.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю атаки російських окупантів став район Старокостянтинівки Хмельницької області.

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