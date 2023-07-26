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ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини

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Середа 26 липня 2023 15:41
ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, президент України Володимир Зеленський та голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу на шість місяців продовжили антиросійські санкції, запроваджені за порушення територіальної цілісності України. Вони діятимуть до кінця грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське головування в Європейській раді у Twitter.

"Посли країн ЄС домовилися про поновлення обмежувальних заходів у зв'язку з територіальною цілісністю України", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, рішенням послів ЄС було продовжено заборону на видачу віз та заморожування активів щодо 1800 осіб та організацій, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

"Угорщині вдалося виключити три другорядні імені (із санкційного списку - ред.), але спочатку вона хотіла виключити дев'ять (імен - ред.)", - написав Йозвяк.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Євросоюз запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли країна агресор окупувала Крим та частини Луганської та Донецької областей. Обмеження значно розширили після того, як 2022 року росіяни розпочали повномасштабне вторгнення.

Санкції включають заборону імпорту російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT і також велику кількість експортних обмежень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Більш детально про останній з них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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