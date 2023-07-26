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Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу оголосили підозру у держзраді

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Київ, Середа 26 липня 2023 11:11
Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу оголосили підозру у держзраді Фото: Вадим Рабінович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ оголосили підозру у державній зраді. Мова йде про Вадима Рабіновича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, екснардеп розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Відомо, що Рабінович у своїх виступах та інтерв'ю поширював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. ДБР зазначає, що діяльність колишнього нардепа допомагала Росії досягти своїх військово-політичних цілей.

Рабіновичу оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю, де зараз переховується екснардеп.

Рабіновичу загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Проросійська ОПЗЖ заборонена в Україні

Нагадаємо, Верховний суд України офіційно заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя". Очолював її зрадник та кум російського диктатора Віктор Медведчук.

Частина нардепів від ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ втекла з України. Інші - заявили про вихід з фракції. Варто зазначити, що частину представників цієї партії вже позбавили мандатів, зокрема і Рабіновича.

Як повідомлялося, нещодавно нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову оголосили підозру у держзраді. СБУ викрила його на співпраці з РФ.

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Рабінович держзрада ДБР Опозиційна платформа За життя
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