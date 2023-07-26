Просування ЗСУ до Кремінної розірве логістику РФ, це дозволить зайти у тил Бахмута, - NYT

Наступ українських військ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику російських окупантів. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Останнім часом бої у напрямку Куп'янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область) посилилися. Українські військові у коментарі виданню розповіли, що за останні тижні росіяни активізували штурми. Самі окупанти заявляли про просування у цьому регіоні. Проте аналітики зазначають, що успіхи армії РФ були незначними.

Українські захисники зазначають, що окупанти можуть випустити у два-три рази більше снарядів вдень, ніж Сили оборони. Також, за словами командирів ЗСУ, окупанти кидають на штурми так звані загони "Z", які складаються здебільшого з в'язнів. У другій лінії окопів сидять чеченські війська, які є своєрідними загороджувальними загонами, що розстрілюють тих, хто відступає.

Видання зазначає, що якщо українським силам вдасться утримати позиції у напрямку Кремінної і просунутися - це дасть шанс для більшого наступу аж до Бахмута.

"Навпаки, якщо українці зможуть утримати свої позиції та зрештою просунутися в напрямку Кремінної, вони можуть розірвати важливу логістичну лінію Росії та спробувати обігнути тил Бахмута, кажуть українські командири", - йдеться у матеріалі.

Ситуація у Луганській області

Нагадаємо, кілька тижнів тому українське командування повідомило, що ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилася. Російські війська посилили атаки, проте ЗСУ зупинили штурми окупантів.

Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий наголосив, що ЗСУ на лінії Куп'янськ-Лиман локалізували "великий наступ" росіян, який вони анонсували ще навесні.

При цьому британська розвідка зазначає, що Росія хоче просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону довкола Луганської області.

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