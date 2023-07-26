Україну вже атакують "Шахеди", зібрані на території Росії, - Гуменюк

Москва вже почала використовувати для ударів по Україні іранські "Шахеди", які зібрані на території Росії. Про це свідчить маркування на дронах-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Те, що на залишках тих "Шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування до прикладу кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське", - сказала вона.

Як зазначила Гуменюк, у зоні відповідальності Півдня росіяни в більшості випадків запускають "Шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли запускали із Кримського півострова.

"Вони використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування", - повідомила вона.

Російські "Шахеди"

Як повідомляло РБК-Україна, Росія почала використовувати для ударів по Україні дрони-камікадзе власного виробництва. Так звана Герань-2 відрізняється від іранських Shahed.

Нова "Герань-2" отримала нову бойову частину, яка маркується кирилицею замість латиниці та оснащена вольфрамовими кульками.

У більшості випадків РФ використовує дрони для розвідки українських позицій та масованих атак по Україні.