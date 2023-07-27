Массированный обстрел Украины и продление санкций ЕС против России: новости за 26 июля

Российские оккупанты пытались вечером ударить по Украине при помощи ракет. Тем временем Евросоюз продлил санкции против РФ еще на шесть месяцев.

Более детально о том, что произошло в среду, 26 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты пытались атаковать Украину при помощи ракет, 36 из них сбили

Российские оккупанты вечером запустили крылатые ракеты по Украине из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 крылатых ракет врага, среди которых 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

ЕС продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии

Послы Евросоюза на шесть месяцев продлили антироссийские санкции, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.

"Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины", - сказано в сообщении испанского председательства в Европейском совете.

Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу объявили подозрение в госизмене

Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ объявили подозрение в государственной измене. Речь идет о Вадиме Рабиновиче.

По данным следствия, экс-нардеп распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Зеленский заявил об усилении нашей ПВО: направят туда, где больше всего нужно

Систему противовоздушной обороны Украины усилят. Помощь направят в те регионы, которые на данный момент больше всего нуждаются в защите, рассказал президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания.

Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: водителя арестовали

Водитель, который ночью 25 июля устроил смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, был арестован.

Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

В Украине вернули довоенные налоги. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возврат довоенной системы налогов с 1 августа, а именно - отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%.

Более детально о положениях закона можете узнать в материале РБК-Украина.