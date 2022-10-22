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Стало відомо, скільки ракет і дронів збили українські захисники 22 жовтня

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Субота 22 жовтня 2022 23:47
Стало відомо, скільки ракет і дронів збили українські захисники 22 жовтня Фото: Стало відомо, скільки ракет і дронів збили українські захисники 22 жовтня (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують захищати українські мирні міста від російських загарбників. Наші воїни нині збивають більшість ворожих ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що поки немає технічної можливості знищувати 100% повітряних цілей окупантів, але із часом Україна "поступово прийде до цього".

"Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби (22 жовтня - ред.) збито 20 ракет - "Калібрів" і Х-101, також більше 10 іранських "Шахедів", - вказав Зеленський.

Президент також подякував нашим воїнам - винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр" та мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя людей й збережену інфраструктуру України.

Нагадаємо, українські зенітники 22 жовтня збили два російських гелікоптери Ка-52, яких називають "Алігаторами".

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