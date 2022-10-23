У російській Курській області побудували лінію оборони: фото

Росіяни закінчили зведення двох посилених ліній оборони Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.

"Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Робота велася спільно з Міноборони Росії та Прикордонним управлінням по Курській області", - написав він. За його словами, третя лінія буде готова до 5 листопада.