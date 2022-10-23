У російській Курській області побудували лінію оборони: фото
Росіяни закінчили зведення двох посилених ліній оборони Курської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.
"Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Робота велася спільно з Міноборони Росії та Прикордонним управлінням по Курській області", - написав він.
За його словами, третя лінія буде готова до 5 листопада.
Нагадаємо, були опубліковані супутникові знімки, на яких видно так звану "лінію Вагера", яку окупанти будують на кордоні Луганської та Донецької областей. Укріплення довжиною 1,6 кілометра складається із чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни сподіваються, що споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.
У британській розвідці вважають, що росіяни будують оборонні протитанкові укріплення для того, щоб інтергувати річку Сіверський Донець у зону оборони.
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