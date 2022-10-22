Отримають повний пакет. Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів РФ

Україна працює над запровадженням міжнародних санкцій проти російських пропагандистів, лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Готуємо ґрунт, щоб розширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор. Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфолл та Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій", - зазначив він.

За його словами, вже є перелік тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий. І весь світ має чітко оцінювати інформаційно-емоційну складову терору.

"Російська армія програє і відступає на полі бою, тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог. Також різні російські інформаційники та зірки, залучені до виправдовування злочинних спроб анексії нашої території та мобілізації на війну проти нас, усі такі особи мають отримати повний пакет санкцій індивідуальних санкцій. Щоби взагалі нічого не могли зробити у світі", - додав Зеленський.