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Джонсон заручився достатньою підтримкою для висування в прем'єри, - Sky News

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Лондон, Субота 22 жовтня 2022 17:28
Джонсон заручився достатньою підтримкою для висування в прем'єри, - Sky News Фото: колишній прем'єр Британії Борис Джонсон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заручився достатньою підтримкою для нового висування в прем'єри. Зокрема, наразі його кандидатуру підтримують понад 100 консерваторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Видання з посиланням на близьке до Джонсона джерело пише, що він уже може бути включений до виборчих перегонів, оскільки має понад 100 прихильників. Сьогодні він повернувся до країни, перервавши сімейну відпустку в Домініканській Республіці після вимушеної відставки Ліз Трасс.

Також прихильники Джонсона заявляють, що політик готовий знову очолити партію та уряд. Ймовірно, головним опонентом у боротьбі за лідерство стане колишній міністр фінансів у його кабінеті Ріші Сунак, відставка якого стала ключовою причиною відставки Джонсона.

Як пише The Sunday Times, Сунак також подолав поріг та заручився підтримкою понад 100 консерваторів, яка необхідна для участі у першому турі голосування. У партії вже подейкують, що йому треба об'єднати зусилля з Пенні Мордонт (лідер Палати громад та третій ймовірний кандидат), щоб обійти Бориса Джонсона "за будь-яку ціну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними опитування, британці вважають саме Ріші Сунака найбільш підходящим кандидатом у прем'єр-міністри.

Зазначимо, на сьогодні він та Джонсон офіційно не оголошували про висунення. Поки що з усіх кандидатів про це публічно заявила лише Пенні Мордонт.

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