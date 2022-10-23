Росіяни вдарили ракетами по житловим будинкам у Миколаєві: фото

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. Пошкоджень зазнали два житлових будинки, також поранення отримав цивільний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

"Вночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівичило балкони", - написав він.

Також було пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

Обійшлось без жертв, проте один чоловік отримав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Територію вже обстежили фахівці ДСНС. На місце виїхала аварійна бригада для ремонту теплотраси.

Будинки також обстежать працівники адміністрації району, які зафіксують усі пошкодження. Комунальники приберуть територію від будівельного сміття та уламків. Потім будівельні бригади закриють пошкоджені вікна ОСБ плитами.