Слідом за Єйськом. В російському Іркутську літак впав на будинок

Фото: в російському Іркутську літак впав на будинок (кадр з відео)

В Росії, слідом за авіакатастрофою в Єйску, впав ще один літак. Цього ж разу на двоповерховий будинок в Іркутську.

Про це пише РБК-Україна на російське видання "Коммерсантъ".

За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, літак впав на двоповерховий будинок. Як стверджує російське видання Meduza, попередньо відомо, що це був винищувач Су-30. Згідно з даними місцевого видання "Твой Иркутск", обидва пілоти літака загинули. "Проходили льотні випробування - літали два борти Су-30СМ. Один сів, другий продовжував літати, екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок. Другий літак піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив на зв'язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови - імовірно, льотчики задихнулися. Коли паливо закінчилося, літак впав у районі Ново-Леніно, екіпаж загинув", - пише видання.