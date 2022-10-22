Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги: про що йдеться

Україна запросила у Німеччини додаткову допомогу у вигляді енергетичного обладнання, боєприпасів та протидронних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля в інтерв'ю німецькому FAZ .

За словами Шмигаля, українська сторона просить у Німеччини додаткові ракети до системи Iris-T, протидронні глушники, а також мобільно-енергетичне обладнання для вироблення електроенергії та тепла.

Прем'єр зазначив, що німецька допомога потрібна Україні "прямо зараз".

При цьому Шмигаль наголосив, що палива в України на сьогодні достатньо, "але якщо будуть масштабні відключення електроенергії та опалення, його знадобиться більше".

Крім того, український прем'єр-міністр закликає Німеччину та всіх союзників розробити механізм передачі заморожених російських активів Україні.