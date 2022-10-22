ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги: про що йдеться

Новость на русском →
Субота 22 жовтня 2022 12:23
Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги: про що йдеться Фото: Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна запросила у Німеччини додаткову допомогу у вигляді енергетичного обладнання, боєприпасів та протидронних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля в інтерв'ю німецькому FAZ.

За словами Шмигаля, українська сторона просить у Німеччини додаткові ракети до системи Iris-T, протидронні глушники, а також мобільно-енергетичне обладнання для вироблення електроенергії та тепла.

Прем'єр зазначив, що німецька допомога потрібна Україні "прямо зараз".

При цьому Шмигаль наголосив, що палива в України на сьогодні достатньо, "але якщо будуть масштабні відключення електроенергії та опалення, його знадобиться більше".

Крім того, український прем'єр-міністр закликає Німеччину та всіх союзників розробити механізм передачі заморожених російських активів Україні.

Нагадаємо, нещодавно Україна здобула німецький комплекс IRIS-T. За кілька днів служби системи ППО відмінно показала себе в роботі. Вже найближчими місяцями Україна розраховує отримати додаткові пускові установки від Німеччини.

Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції