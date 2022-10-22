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Ще більше ракет. Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 08:22
Ще більше ракет. Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі Фото: Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі (Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі збільшилося до 10 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, зокрема, в його складі 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".

"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними, - попереджають в ОК "Південь". - Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно".

Нагадаємо, до цього найбільше число кораблів, що розташовувала РФ у Чорному морі сягало 7 кораблів.

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