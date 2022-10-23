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В Луганській області затримали мобілізованих росіян, які відмовились воювати

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Луганська область, Неділя 23 жовтня 2022 08:41
В Луганській області затримали мобілізованих росіян, які відмовились воювати Фото: в Луганській області затримали мобілізованих росіян, які відмовились воювати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кремінній Луганської області затримали росіян, яких мобілізували та кинули на війну проти України. Їх утримують на одному з підприємств у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати", - написав він.

Гайдай зазначив, що лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати.

Деякі росіяни тікають, а решту - утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити в атаку проти наших захисників.

Окрім того, Гайдай повідомив, що на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення росіянами шляхом знеструмлення населених пунктів. Це змушує деяких людей поступово залишити власні будинки.

Нагадаємо, росіян та колаборантів будуть розселяти у порожніх квартирах і будинках окупованого Сєверодонецька.

Раніше повідомлялося, що окупанти збільшують військовий контингент у Сєвєродонецьку.

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