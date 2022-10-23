СБУ затримала голову правління "Мотор Січі" Богуслаєва

Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ". Його підозрюють у роботі на Російську Федерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Джерело РБК-Україна у правоохоронних органах розповіло, що йдеться про голову правління "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Також затримано начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

У чому підозрюють

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (допомога державі-агресору).

Деталі справи

Богуслаєва затримали у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, до оборудку причетні керівники заводу у Запоріжжі, які діяли у змові з близькими до Кремля представниками корпорації "Ростех" - одним з головних виробників озброєнь для російської армії.

Зокрема, підозрювані налагодили канали постачання оптових партій українських авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію росіяни використовували для виробництва та ремонту російських ударних гелікоптерів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КО-52 "Алігатор";

Мі-28Н "Нічний мисливець".

Ці гелікоптери масово застосовуються для повномасштабного вторгнення в Україну.

Яка була схема

Для обходу обмежень на торгівлю з Росією були використані підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії надсилали замовлення українському виробнику нібито для своїх потреб.

Але після отримання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Крім того, росіяни використали своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування авіатехніки з використанням українських запчастин.