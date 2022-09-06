МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы

Отчет по итогам визита на ЗАЭС

На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".

Фото: отчет МАГАТЭ

Основные выводы:

Ситуация беспрецедентна . Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетике. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами.

. Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетике. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами. Жизненно важно, чтобы было установлено постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС. Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации.

Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических ущербов объектам станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала.

У МАГАТЭ есть конкретный и подробный технический план оказания помощи в области охраны и безопасности. В частности, он начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС.

Для предотвращении аварии нужно принять меры такие как немедленное установление зоны ядерной безопасности. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации для срочного создания соответствующей зоны.

Также несмотря на то, что обстрелы территории ЗАЭС не привели к аварийной ситуации, сохраняется угроза ядерной безопасности и целостности ее объектов.

"МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы территории и ее окрестностей, чтобы избежать дальнейшего повреждения станции и связанных с ней объектов ради безопасности персонала и поддержания физической неприкосновенности. Это требует согласие всех соответствующих сторон на создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", - говорится в отчете.

Миссия на ЗАЭС

Визит миссии МАГАТЭ состоялся на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на объекте. Российские войска устраивали постоянные провокации с обстрелами территории атомной станции и расположенных на ней объектов, в каждом случае обвиняя Вооруженные силы Украины.

Отдельным вопросом стоял маршрут. Российская сторона настаивала на том, чтобы эксперты ехали через оккупированные территории, возможно, через Крым. Украинская же решительно исключала такую возможность, пригрозив тем, что в противном случае такой визит МАГАТЭ может стать последним. В итоге спустя несколько недель переговоров и согласований миссия все-таки отправилась через Киев.

Кроме самого главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, в состав делегации вошли 13 экспертов из нейтральных стран. В частности, потому, что Москва не согласовала участие представителей США, Британии и других страны, которые оказывают Украине военную поддержку.

Утро 1 сентября в Энергодаре началось с минометного обстрела, также был обстрелян согласованный маршрут. Несмотря на это миссию не отложили, и спустя некоторое время ожидания на блокпостах ее допустили на захваченную станцию. Сам Гросси и большая часть экспертов пробыли там порядка 2-2,5 часов, и после короткого брифинга выехали в сторону Запорожья. В Офисе президента Украины уверены, что за это короткое время эксперты могли успеть только "послушать сказки Росатома".

До 5 сентября на станции оставались шестеро участников миссии, но со вчерашнего дня - только двое. Ожидается, что в таком количественном составе МАГАТЭ будет представлено на Запорожской АЭС на постоянной основе.

По горячим следам

Вечером 2 сентября Гросси по прибытию в Вену вышел на брифинг с предварительными итогами визита на ЗАЭС, в ходе которого ответил на главные вопросы и анонсировал подготовку подробного отчета.

Основные его заявления:

"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. Там будут оставаться два представителя нашей миссии… (Они, - ред.) будут оставаться в течение определенного времени вплоть до стабилизации ситуации. Пока не станет ситуация более стабильной";

"Я смог увидеть собственными глазами дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно… Но большинство систем по обеспечению защиты и безопасности в относительно хорошем состоянии";

"Ми увидели то, о чем я направлял запрос, все, что я хотел. Даже когда мы просто там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил "нам надо туда" и нас туда сопровождали. Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть все, что хотели".

Кроме того, Гросси подчеркнул, что увидел "ключевые вещи", ситуация на ЗАЭС не идеальная, но ее нельзя сравнивать с захватом Чернобыльской, а в ходе инспекции люди из Росатома запретили общаться с персоналом станции и представителями оккупационных сил.

Отдельно он отметил, что украинский персонал находится в тяжелом эмоциональном и психологическом состоянии. Но благодаря профессионализму отлично выполняет свою работу.

Ожидания Украины

Украинская сторона возлагала определенные надежды на миссию МАГАТЭ. Предполагалась, что она подтвердит, что:

вокруг станции должна быть создана 10-км демилитаризованная зона;

российские войска должны покинуть территорию ЗАЭС и выйти из демилитаризованной зоны;

в Энергодар должна вернуться законная украинская власть;

Запорожская АЭС должна вернуться под контроль "Энергоатома".

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что с миссией на объект не допустили украинских и международных журналистов, а МАГАТЭ в итоге не поспособствовало этому. Позже российская сторона заявила, что пропускали только людей из заранее согласованного списка.

"К сожалению, мы не услышали от МАГАТЭ главного - призыва России демилитаризовать станцию. Я надеюсь, что миссия выполнит то, о чем мы договорились, и послужит интересам всего международного сообщества", - подчеркнул Зеленский.

Мировая реакция

Европейский союз выразил поддержку работе миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Россия поставила мир под угрозу, и присутствие международных экспертов на станции является необходимым.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод оккупационных войск является единственном способом восстановления безопасности, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил услуги посредника, но теперь в вопросе ЗАЭС.

Кроме того, представители Литвы, которая активно вовлеклась в данную тему, предложили направить на объект международную миротворческую или полицейскую миссию. Официальный Вильнюс подтвердил, что готов предоставить своих силовиков для этой цели.