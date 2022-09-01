Подоляк о визите МАГАТЭ на ЗАЕС: за два часа можно было послушать только сказки "Росатома"
Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
Он отметил, что у МАГАТЭ есть конкретные алгоритмы изучения того, что происходит на АЭС, есть ли там опасность, а также исследования состояния реактора.
"Поэтому странно, что миссия длилась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но за 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", - отметил Подоляк.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рааэль Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны во время визита миссии на Запорожскую АЭС.
Он также сказал, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС.
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