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Подоляк о визите МАГАТЭ на ЗАЕС: за два часа можно было послушать только сказки "Росатома"

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 19:03
Подоляк о визите МАГАТЭ на ЗАЕС: за два часа можно было послушать только сказки "Росатома" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Он отметил, что у МАГАТЭ есть конкретные алгоритмы изучения того, что происходит на АЭС, есть ли там опасность, а также исследования состояния реактора.

"Поэтому странно, что миссия длилась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но за 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", - отметил Подоляк.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рааэль Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны во время визита миссии на Запорожскую АЭС.

Он также сказал, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС.

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Ирина Подоляк МАГАТЭ Запорожская АЭС
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