Осталось только двое. Миссия МАГАТЭ частично покинула Запорожскую АЭС

В понедельник, 5 сентября, четыре представителя миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уехали с территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram .

"Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", - говорится в сообщении.

При этом два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Напомним, что 1 сентября состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Отметим, что глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси дал большой брифинг после визита на Запорожскую АЭС, РБК-Украина опубликовало его основные заявления.

Он также подчеркнул, что российские представители на ЗАЭС показали миссии все, о чем она просила. Таким образом, он опроверг домыслы о том, что в ходе короткого визита они не успели нормально осмотреть станцию.

Одним из итогов этой поездки стало то, что представители МАГАТЭ будут находиться на станции до стабилизации ситуации.